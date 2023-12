Icelandair hf Aktie: Was für eine Niederlage!

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage bei Icelandair Hf verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Icelandair Hf als neutral eingestuft wird. Der RSI7-Wert beträgt 62,5, während der RSI25-Wert 60,87 beträgt, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses wird die Icelandair Hf derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 1,78 ISK, während der Aktienkurs bei 1,26 ISK liegt, was einer Abweichung von -29,21 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 1,34 ISK, was einer Abweichung von -5,97 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Aktie von Icelandair Hf bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.