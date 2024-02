Icecure Medical Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Icecure Medical-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 44,31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Icecure Medical basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die Icecure Medical-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger (50-Tage-Durchschnitt) Basis eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Icecure Medical in den sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, wobei in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen zu Icecure Medical gemessen, wobei eine positive Stimmungsänderung festgestellt wurde. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut" für das langfristige Stimmungsbild.