Ice Fish Farm AS Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Ice Fish Farm-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 43, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 41,32) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Ice Fish Farm.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für die Aktie festgestellt werden. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Dies basiert auf dem positiven Stimmungsbarometer an zwei Tagen und verstärkten Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ice Fish Farm.

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ice Fish Farm derzeit bei 2,29 EUR, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt bei 2,18 EUR, was einen Abstand von -4,8 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 2,07 EUR erreicht, was einer aktuellen Differenz von +5,31 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Ice Fish Farm-Aktie ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.