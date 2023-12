Ice Fish Farm AS Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Ice Fish Farm-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ice Fish Farm-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 29,03, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50,54, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ice Fish Farm verläuft aktuell bei 2,32 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs bei 2,08 EUR aus dem Handel ging und einen Abstand von -10,34 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 2,07 EUR erreicht, was einer Differenz von +0,48 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

In Bezug auf die weichen Faktoren der Aktienbewertung zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Ice Fish Farm für die vergangenen Monate eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Ice Fish Farm-Aktie daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen in Bezug auf Ice Fish Farm untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.