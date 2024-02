Icc Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der aktuelle RSI25 von Icc beläuft sich auf 48,78, was zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet wird.

In fundamentaler Hinsicht wird die Aktie von Icc mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,11 bewertet, was 49 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Versicherungsbranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Perspektive.