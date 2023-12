Icc Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Aktienkurs von Icc hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,28 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Icc um 5,76 Prozent unter dem Durchschnitt von 5,48 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Versicherungsbranche beträgt 26,57 Prozent, wobei Icc aktuell 26,85 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann die Aktivität von Icc über einen längeren Zeitraum verfolgt und bewertet werden. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Icc in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Icc beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Icc eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Icc-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7-Wert liegt bei 20, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 50 zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.