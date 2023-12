Icahn Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Aktienkurs von Icahn liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor bei einer Rendite von -58,81 Prozent, was mehr als 85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Industriekonglomerate" verzeichnet eine mittlere Rendite von 13,94 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Icahn mit 72,75 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 22,83 Prozent, was 5,79 Prozent über dem Branchendurchschnitt (17,04 Prozent) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Icahn daher als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Icahn weist mit einem KGV von 36,07 einen deutlich teureren Wert als der Branchendurchschnitt (30,62) in der Branche "Industriekonglomerate" auf und ist daher überbewertet. Auf dieser Basis wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Icahn ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Insgesamt ergibt sich daher für die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.