Icahn Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert von Icahn liegt derzeit bei 96,69, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet. In ähnlicher Weise ergibt sich ein RSI25-Wert von 76, was ebenfalls auf eine Überkauft-Situation hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Icahn liegt bei 36, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,49 als überbewertet angesehen wird. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält Icahn eine "Schlecht"-Bewertung.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz wird die Aktie von Icahn als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Die Dividendenrendite von Icahn beträgt derzeit 22,83 Prozent, was über dem Durchschnitt von 15,04 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Icahn eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.