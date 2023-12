Icahn Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Dividendenrendite für Icahn beträgt 22,83 Prozent und liegt damit 7,79 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Icahn liegt bei 36,07, was deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 31,21. Daher wird der Titel als überbewertet eingestuft.

Im Vergleich zur Branche "Industriekonglomerate" hat Icahn in den letzten 12 Monaten eine Performance von -62,82 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 241,43 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -304,25 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum gesamten Industriesektor liegt die Performance von Icahn um 210,48 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Icahn ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich bei Icahn eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Gut" bewertet wird.