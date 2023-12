Icahn Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Nach Analyse der sozialen Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare zu Icahn überwiegend positiv waren. Jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern aufgegriffen. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Icahn 22,83 Prozent, was 7,79 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Icahn eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Icahn-Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 96,69 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, wird die Aktie als überkauft betrachtet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI also eine Einstufung als "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Icahn liegt bei 36, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Industriekonglomerate" über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.