Icahn Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Icahn-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 46, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 45,01, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt die Analyse der RSIs ein Gesamtergebnis von "Neutral" für Icahn.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsaktivität und eine insgesamt positive Stimmung in sozialen Netzwerken festgestellt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einem langfristig negativen Stimmungsbild für Icahn führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, jedoch hat sich die Diskussion in den vergangenen Tagen verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Icahn konzentriert. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Icahn im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von -58,56 Prozent verzeichnet, was mehr als 1442 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Industriekonglomerate" weist eine mittlere Rendite von 2304,99 Prozent auf, während Icahn lediglich 2363,55 Prozent verzeichnet. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.