Icade Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen ICADE diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Der langfristige Buzz und das Sentiment von ICADE können anhand der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für ICADE liegt bei 84,28, was als "überkauft" gilt, und der RSI25 beträgt 73,9, was ebenfalls als "überkauft" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" nach der technischen Analyse.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung des aktuellen Kurses von 25,7 EUR vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 33,65 EUR um -23,63 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Schlusskurs liegt auch unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) von 31,33 EUR um -17,97 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Abweichungen vom gleitenden Durchschnitt und der hohen Relative Strength-Index-Werte.