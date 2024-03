Icade Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 normiert. Der ICADE-RSI liegt derzeit bei 61,76 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 74,78, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einer Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der ICADE-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 32,87 EUR für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs von 24,92 EUR liegt deutlich darunter (-24,19 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (29,22 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (-14,72 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die ICADE-Aktie daher basierend auf der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei ICADE festgestellt werden. Sowohl die Stärke der Diskussion als auch die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden als "Neutral" bewertet. Die Anleger-Stimmung wurde ebenfalls als neutral eingestuft, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.