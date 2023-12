Ibstock Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Aktienkurs von Ibstock hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,5 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Baumaterialien" durchschnittlich um -20,56 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +10,06 Prozent für Ibstock entspricht. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -20,56 Prozent im letzten Jahr, wobei Ibstock um 10,06 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Die starke Performance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Hierbei ist Ibstock mit einem Wert von 7,92 deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt in der "Baumaterialien"-Branche und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 37,44, was einem Abstand von 79 Prozent entspricht. Infolgedessen wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Diskussionen über Ibstock in den sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Ibstock-Aktie wurden 1 Einstufung als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" bewertet. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Ibstock vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 205 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 46,95 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 139,5 GBP. Insgesamt erhält Ibstock somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.