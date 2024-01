Ibstock Aktie: Jubelschreie!

Der Aktienkurs von Ibstock hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,5 Prozent erzielt, was 19,25 Prozent über dem Branchendurchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt, der bei -15,74 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ibstock bleibt in diesem Zeitraum jedoch unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ibstock-Aktie liegt bei 7, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 27,73 deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und daher ebenfalls eine "Gut"-Einstufung erhält.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ibstock bei 8,75, was 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 36 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.