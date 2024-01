Ibstock Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Aktie von Ibstock wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV von 8,75 liegt insgesamt 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Baumaterialien" von 36,82. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse das Rating "Gut".

Analysten bewerten die Aktie von Ibstock langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 1 als Gut, 1 als Neutral und 0 als Schlecht eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 205 GBP, was einem Anstieg um 35,31 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 151,5 GBP liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In Bezug auf Dividenden schüttet Ibstock im Vergleich zur Branche Baumaterialien eine Dividendenrendite von 7,04 % aus, was 1,81 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 8,85 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Ibstock zeigen in der Internet-Kommunikation keine starken positiven oder negativen Ausschläge. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Ibstock dafür ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.