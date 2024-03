Ibiden Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Ibiden":

Die Bewertung von Ibiden in Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb ebenfalls unverändert, was zu einem weiteren neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Ibiden-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Ibiden-Aktie bei 6634 JPY liegt, was einer Entfernung von -10,22 Prozent vom GD200 (7389,2 JPY) entspricht. Dies wird als schlechtes Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7278,02 JPY, was zu einem weiteren schlechten Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Ibiden-Aktie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Ibiden derzeit als überkauft eingestuft wird, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt wird Ibiden daher mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Ibiden diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen überwiegend positiv, was zu einer weiteren positiven Einschätzung der Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers wird Ibiden insgesamt als "Gut" bewertet.