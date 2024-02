Ibiden Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "Ibiden":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor, um die Stimmung gegenüber einer Aktie einzuschätzen. In letzter Zeit hat besonders die Aktie von Ibiden viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erhalten, dabei wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Ibiden beschäftigt. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Ibiden derzeit bei 7390,98 JPY. Daraus ergibt sich eine Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 7359 JPY lag und somit einen Abstand von -0,43 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 7163,43 JPY, was einer Differenz von +2,73 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume die Gesamtbewertung "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung rund um Aktien zu erfassen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Wir haben die Aktie von Ibiden hinsichtlich dieser Faktoren untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität bei der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ibiden blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Ibiden bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Ibiden liegt bei 51,79, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,59, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie von Ibiden.