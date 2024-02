Ibex Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Dividendenrendite von Ibex liegt gegenüber dem Branchendurchschnitt der Biotechnologie bei 0 %, was 1,88 Prozentpunkte unter dem üblichen Wert von 1,88 % liegt. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und einer Einstufung als "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hier liegt Ibex mit einem Wert von 7,84 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 19,35 und ist daher unterbewertet. Mit einem Abstand von 59 Prozent wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI von Ibex liegt bei 8,57, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 26, was ebenfalls als überverkauft eingestuft wird. Insgesamt erhält Ibex daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einstufung.

In den sozialen Medien wurde Ibex in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch hier die Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung der Anleger-Stimmung.