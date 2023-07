Iberdrola: Das wahre Kursziel beträgt 12,44 EUR - Potenzial von +6,46%

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Die gestrige Kursentwicklung der Iberdrola-Aktie am Finanzmarkt betrug -1,23%, was die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf einen Gesamtwert von -2,22% summieren lässt. So zeigt sich ein pessimistischer Trend des Marktes.

Doch wie bewerten die Bankanalysten diese Entwicklung? Aktuell wird das mittelfristige Kursziel von Iberdrola bei 12,44 EUR gesehen. Insgesamt vier Analysten sehen eine starke Kaufempfehlung für die Aktie und zwölf weitere Experten empfehlen den Kauf. Dabei ist zu beachten, dass einige von ihnen nicht alle optimistisch sind angesichts einer jüngsten schwachen Kursentwicklung.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,56 liegen. Wenn die Bankanalysten Recht behalten und das genannte Kursziel erreicht wird, eröffnet dies Investoren ein Potential in Höhe von +6,46%.