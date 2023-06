Iberdrola revolutioniert die Energiebranche - Wegweisende Partnerschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Der spanische Energiegigant Iberdrola (ISIN: ES0144580Y14) hat einen bahnbrechenden Power Purchase Agreement (PPA) mit Holcim, einem Schweizer Unternehmen für Baustoffe, abgeschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Iberdrola jährlich 250 Gigawattstunden saubere Energie aus seinem Offshore-Windpark Baltic Eagle in Deutschland an Holcim liefern. Die bereitgestellte saubere Energie aus Baltic Eagle wird Holcim dabei helfen, sein Ziel der Netto-Null-Emissionen in Deutschland zu erreichen. Das Unternehmen strebt an, bis 2030 mehr als 80% seiner deutschen Betriebe mit sauberer Energie zu versorgen. Der Offshore-Windpark Baltic Eagle befindet sich derzeit im Bau, 30 km vor der Ostseeküste nördlich der Insel Rügen. Er wird 2024 fertiggestellt sein und eine Leistung von 476 MW erzeugen. Das Projekt wird von 50 Vestas...