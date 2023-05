Iberdrola: Potenzielles Kursziel von 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Die Aktie von Iberdrola wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 12,24 EUR, was einem Potenzial von +3,86% entspricht.

• Am 10.05.2023 verlor die Iberdrola-Aktie -0,04%

• Guru-Rating bleibt gleich bei 3,63

Am Vortag verbuchte Iberdrola an den Finanzmärkten einen Rückgang um -0,04%. Insgesamt ist die Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen jedoch mit einer Verlustquote von -0,51% relativ pessimistisch.

Obwohl das Kurspotenzial aufgrund des niedrigen Bewertungsniveaus vielversprechend scheint und das durchschnittliche Rating der Bankanalysten “Kauf” lautet (5 Kaufempfehlungen und 5 optimistische Einschätzungen), sind nicht alle Experten überzeugt.

15 Analysten bewerten die Aktie neutral (“Halten”), während ein Experte sie zum Verkauf empfiehlt.

Das positive Bild rundet...