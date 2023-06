Iberdrola: Potenzial von +6,15% - Kursziel 12,34 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Die Iberdrola-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 12,34 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +6,15%.

• Iberdrola legte am 16.06.2023 um +0,30% zu

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,56

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie um +0,30%, was in den letzten fünf Handelstagen einer neutralen Stimmung entspricht.

Obwohl einige Analysten diese Einschätzung teilen könnten und somit eine Kaufempfehlung aussprechen würden, haben sich nur etwa die Hälfte (50%) der befragten Experten zumindest positiv zur Aktie geäußert.

Zum jetzigen Zeitpunkt empfehlen vier Bankanalysten einen starken Kauf und zwölf weitere Experten raten zum Kauf der Aktien des Unternehmens. Für 15 Expertinnen und Experten ist das Rating “halten” angebracht während eines Experte davon ausgeht dass...