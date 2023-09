Iberdrola: Potenzial von 15,37% zum Kursziel - 12,65 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Die Aktie von Iberdrola hat am gestrigen Tag ein Plus von +0,05% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen eine negative Bilanz von -0,90%. Laut Analysten ist die Aktie derzeit unterbewertet und das wahre Kursziel bei 12,65 EUR.

• Die Entwicklung am Finanzmarkt zeigt ein neutrales Bild.

• Das mittelfristige Kurspotenzial liegt bei +15,37%

• Der Guru-Rating bleibt mit 3.59 unverändert.

Das mittelfristige Ziel der Bankanalysten für Iberdrola liegt aktuell bei einem Aufwärtspotential von +15.37%, was einem Kursziel von 12.65 EUR entspricht. Gegenwärtig empfehlen vier Experten die Aktie als starken Kauf und weitere dreizehn als Kaufoption mit optimistischer Einstellung. Vierzehn Experten haben sich neutral positioniert und nur einer rät vom Verkauf ab.

Somit sind rund +53,12% der Analysten weiterhin optimistisch bezüglich...