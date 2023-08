Iberdrola: Potenzial von 12,65 EUR pro Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Die Kursentwicklung der Iberdrola-Aktie am Finanzmarkt zeigte gestern ein Plus von +1,11%. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage betragen insgesamt +1,91%, was auf eine relativ optimistische Stimmung des Marktes schließen lässt. Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 12,65 EUR liegt – das eröffnet Investoren ein potenzielles Kurspotenzial in Höhe von +15,47%. Diese Einschätzung wird jedoch nicht von allen Analysten geteilt.

• Iberdrolas Aktie stieg gestern um 1,11%

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel beträgt nun 12,65 EUR

• Guru-Rating hat sich geändert und beträgt jetzt 3.56 nach zuvor ebenfalls 3.56

Konkret glauben vier Experten an einen starken Kauf und zwölf teilen die Bewertung “Kauf”, während fünfzehn Experten die Aktie als “halten” bewerten. Ein Experte geht...