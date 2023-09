Iberdrola: Potenzial für ein Kursziel von 12,65 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Experten sind sich einig: Der Aktienkurs von Iberdrola ist derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel wird bei 12,65 EUR gesehen – das entspricht einem Potenzial von +16,97%. Am gestrigen Handelstag gab es einen leichten Rückgang um -0,87%, was jedoch in Anbetracht des positiven Trends der vergangenen Woche als optimistisch gewertet werden kann.

• Iberdrola hat am 11.09.2023 eine Performance von -0,87% erzielt

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 12,65 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit 3,59 stabil

In Bezug auf die Analystenmeinungen gibt es eine klare Tendenz zum Kauf: Von insgesamt 32 Experten bewerten vier die Aktie als stark kaufenswert und weitere 13 raten zum Kauf. Die restlichen Meinungen verteilen sich auf “halten” (14) und “verkaufen” (1). Somit sind mehr als die Hälfte (53,12%) der Analysten weiterhin...