Iberdrola: Potenzial für Kursziel von 12,34 EUR - Expertenmeinungen

Die Aktie von Iberdrola hat gestern am Finanzmarkt eine leichte Steigerung um +0,92% verzeichnet. In der vergangenen Woche hingegen war ein negativer Trend zu beobachten mit einem Rückgang um -1,12%. Die gegenwärtige Stimmung des Marktes erscheint also eher pessimistisch.

Dennoch sind die Analysten in den Bankhäusern anderer Meinung und betrachten die aktuelle Bewertung als nicht angemessen. Das mittelfristige Kursziel beträgt demnach 12,34 EUR. Laut dieser Prognose würde sich das Kurspotenzial für Investoren um +7,40% erhöhen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht aufgrund des schwachen Trends in der jüngsten Vergangenheit.

Dennoch gibt es insgesamt mehr positive als negative Einschätzungen zur Aktie von Iberdrola: Während fünf Bankanalysten sie klar zum Kauf empfehlen und zwölf weitere optimistisch bewerten...