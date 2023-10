Iberdrola: Potenzial für Kurssteigerung von 25,11% - Kursziel bei 12,68 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Am gestrigen Tag hat die Aktie von Iberdrola an Wert zugelegt und eine positive Kursentwicklung von +1,20% verzeichnet. Insgesamt ergibt sich jedoch in den vergangenen fünf Handelstagen ein negativer Trend mit einer Abnahme des Börsenkurses um -4,34%.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Iberdrola bei 12,68 EUR. Dies entspricht einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um +25,11%. Diese Einschätzung teilen nicht alle Analysten aufgrund der jüngsten Entwicklung.

Vier Bankanalysten halten die Aktie sogar für einen klaren Kauf, während 13 Experten sie als kaufenswert einstufen. Die restlichen Bewertungen verteilen sich auf “halten” und “verkaufen”. Somit geben insgesamt über die Hälfte der Analysten (54,84%) eine positive Empfehlung ab.

Auch das bewährte Guru-Rating bestätigt diese Tendenz zur positiven Einschätzung...