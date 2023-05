Iberdrola: Potenzial bis 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Die Aktie von Iberdrola wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen.

Das Kursziel liegt bei 12,24 EUR und bietet ein Potenzial von +3,33% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 04.05.2023 stieg die Aktie um +0,98%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,63

Gestern konnte Iberdrola eine positive Entwicklung am Finanzmarkt verzeichnen mit einem Anstieg um +0,98%.

In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich damit insgesamt ein Plus von +0,13%, was auf eine optimistische Marktstimmung hindeutet.