Iberdrola: Mittelfristiges Kursziel von 12,34 EUR

Die Aktie von Iberdrola war gestern an der Börse um +1,04% im Plus. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg sie insgesamt um +1,78%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hinweist.

Das mittelfristige Kursziel für Iberdrola liegt bei 12,34 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +5,47% gegenüber dem aktuellen Preisniveau. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und die Einschätzungen gehen teilweise auseinander.

Aktuell raten vier Analysten zum Kauf der Aktie und zwölf bewerten sie als “Kauf”. Fünfzehn Experten empfehlen ein “Halten” und einer rät sogar zum Verkauf. Insgesamt sind jedoch immer noch über die Hälfte der Analysteneinschätzungen positiv.

Zusätzlich gibt das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” mit einem Wert von 3,56 ein positives Signal für die Zukunftsaussichten des...