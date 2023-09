Iberdrola: Mittelfristiges Kursziel bei 12,65 EUR - Kurspotenzial von +13,30%

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Iberdrola eine Entwicklung von -0,84%. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben jedoch insgesamt ein positives Ergebnis von +0,72%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Iberdrola liegt aktuell bei 12,65 EUR. Sollten sie mit ihrer Einschätzung Recht behalten, eröffnet sich Investoren aktuell ein Kurspotenzial in Höhe von +13,30%.

4 Analysten beurteilen die Aktie als starken Kauf und 13 weitere als Kauf. Die Bewertung “halten” wurde durch 14 Experten vergeben und lediglich ein Experte empfiehlt den sofortigen Verkauf der Aktie. Insgesamt bleiben also mehr als die Hälfte aller Analysten optimistisch eingestellt.

Zuvor lag das Guru-Rating bei “Guru-Rating ALT”.