Iberdrola: Kursziel von 12,65 EUR und positives Guru-Rating

Die Aktie des spanischen Energieversorgers Iberdrola ist derzeit laut Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 12,65 EUR, was ein Potenzial von +17,95% gegenüber dem aktuellen Kurs bietet.

Am Finanzmarkt hat die Iberdrola-Aktie gestern eine negative Entwicklung von -0,09% verzeichnet. Insgesamt beträgt das Minus in den letzten fünf Handelstagen -2,37%, was auf einen pessimistischen Markt hindeutet.

Von insgesamt 32 Experten empfehlen derzeit 4 die Aktie als starken Kauf und weitere 13 als Kauf. Die Hälfte davon bewerten sie zumindest noch neutral mit “halten”, während nur ein Experte den Verkauf empfiehlt. Die positive Einschätzung wird durch das unveränderte Guru-Rating von 3,59 bestärkt.

