Iberdrola: Kursziel von 12,65 EUR entfaltet ein starkes Potenzial

Die Aktie von Iberdrola verzeichnete gestern eine minimale Entwicklung von -0,09% am Finanzmarkt. Die vergangenen fünf Handelstage brachten jedoch einen positiven Trend mit einem Plus von +1,58%. Laut Analystenmeinungen ist der aktuelle Kurs nicht angemessen bewertet und könnte in naher Zukunft auf das mittelfristige Kursziel von 12,65 EUR ansteigen.

• Iberdrolas Guru-Rating liegt nun bei 3,56

• Derzeit sind 50 % der Analysten optimistisch

• Ein starkes Kaufsignal wird derzeit auch durch vier Bankanalysten bestätigt

Mit dem Erreichen des mittelfristigen Kursziels würde sich für Investoren ein Potential in Höhe von +15,68% eröffnen. Dies ist jedoch umstritten: Während einige Experten die Einschätzungen teilen und den Kauf der Aktie empfehlen (16), raten andere zu einer neutralen Haltung (15) oder zum Verkauf (1). Das positive...