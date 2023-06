Iberdrola: Kursziel liegt bei 12,34 EUR - +5,97% Potenzial für Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Die Aktie von Iberdrola wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 12,34 EUR und bietet somit ein attraktives Potenzial für Investoren in Höhe von +5,97%. Trotz einer neutralen Entwicklung am Markt sind mehr als die Hälfte aller Experten optimistisch gestimmt.

• Iberdrola legt um +1,30% zu

• Bankanalysten sehen mittelfristiges Kurspotenzial bei +5,97%

• Mehr als die Hälfte der Experten sind optimistisch gestimmt mit einem “Kauf”-Rating

Am Vortag konnte Iberdrola eine positive Kursentwicklung in Höhe von +1,30% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich jedoch insgesamt ein leichter Rückgang um -0,34%. Die Stimmung auf dem Markt ist daher aktuell relativ neutral.

Dennoch haben sich viele Bankanalysten positiv zur Aktie geäußert und sehen das mittelfristige...