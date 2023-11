Iberdrola: Kursziel in Sicht - 12,39 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Die Aktie von Iberdrola wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 12,39 EUR und bietet somit ein Potenzial von +10,04%.

• Iberdrola verzeichnete am 27.11.2023 einen Anstieg um +0,63%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,68

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie ein Plus von +1,99% verbuchen und auch gestern wurde sie mit einem Anstieg um +0,63% positiv bewertet. Die Stimmung am Finanzmarkt ist entsprechend optimistisch.

Während einige Analysten die Entwicklung vorhergesagt haben könnten, halten andere das aktuelle Potenzial für höher als das durchschnittliche Kursziel. Insgesamt sehen jedoch 61,29% der Analysten eine positive Zukunft für die Aktie.

Einige Experten empfehlen daher sogar einen Kauf der Aktien (4), während andere zu einer Haltung raten (11). Nur ein Experte rät zum Verkauf der Anteile an dem Unternehmen.

Das “Guru-Rating” des Unternehmens bleibt stabil bei 3,68 nach “Guru-Rating ALT”.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Iberdrola-Analyse von 28.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Iberdrola jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Iberdrola Aktie

Iberdrola: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...