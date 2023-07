Iberdrola: Kursziel bei 12,44 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Die Aktie von Iberdrola hat in der vergangenen Woche eine negative Entwicklung hingelegt und verlor insgesamt -1,46%. Am gestrigen Tag sank sie um weitere -0,18%, was die Marktstimmung pessimistischer erscheinen lässt.

Dennoch sind die Bankanalysten weiterhin optimistisch für das Unternehmen. Das mittelfristige Kursziel für die Iberdrola-Aktie liegt im Durchschnitt bei 12,44 EUR. Sollte es eintreffen, würde dies einem Kurspotenzial von +11,57% entsprechen.

Von den insgesamt 32 Analysten bewerten aktuell 16 die Aktie als “Kauf”. Weitere 15 Experten empfehlen ein “Halten” der Papiere. Lediglich einer sieht einen sofortigen Verkauf als notwendig an.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,56 auf demselben Niveau wie zuvor.

Zusammenfassend können Anleger darauf hoffen, dass sich der positive Trend fortsetzt und das...