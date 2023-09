Iberdrola: Bankanalysten sehen ein Kurspotenzial von +16,27%

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Die Aktie von Iberdrola hat gestern an der Börse um +0,60% zugelegt und in den letzten fünf Handelstagen eine positive Tendenz gezeigt. Die Stimmung am Markt ist somit relativ optimistisch.

Laut einer Analyse liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 12,65 EUR. Das bedeutet ein Potenzial von +16,27% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung nachgekommen.

Vier Experten haben die Aktie als “stark kaufen” bewertet und 13 als “kaufen”. Weitere 14 beurteilen sie neutral und nur einer empfiehlt einen Verkauf. Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt daher +53,12%. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,59 Punkten.

Die Bankanalysten scheinen also zu glauben, dass sich die Aktie in naher Zukunft gut entwickeln wird.