Iberdrola: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 12,65 EUR

Die Aktie von Iberdrola hat in der vergangenen Woche eine negative Performance hingelegt. Gestern sank der Kurs um weitere 0,28%, was zu einem Gesamtverlust von 2,33% führt. Die Stimmung am Markt ist momentan pessimistisch.

Doch die Bankanalysten sind anderer Meinung und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial für Investoren bei Iberdrola von +18,45%. Das aktuelle durchschnittliche Kursziel liegt dabei bei 12,65 EUR.

Vier Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und zwölf Experten bewerten sie als “Kauf”. Weitere 15 haben eine neutrale Haltung eingenommen und nur ein Experte rät zum Verkauf. Demnach sind über die Hälfte aller Analysten noch optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating liegt bei konstant guten Werten von 3,56 nach vorherigen gleichem Wert (“Guru-Rating ALT”).