Iberdrola: Analysten sehen Kursziel von 12,44 EUR - Potenzial von +8,60%

Die Aktie des spanischen Energieversorgers Iberdrola hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von insgesamt +0,31% verzeichnet. Am gestrigen Tag erreichte sie ein Plus von +0,13%. Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für die Iberdrola-Aktie liegt bei 12,44 EUR, was einem Potenzial von +8,60% entspricht.

Aktuell empfehlen 16 Experten die Aktie zum Kauf oder Halten. Nur einer ist der Meinung, dass Anleger schnellstmöglich verkaufen sollten. Die positiven Prognosen werden durch das Guru-Rating untermauert.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Markt bewertet die Iberdrola-Aktie aktuell nicht angemessen und bietet Investoren somit attraktive Chancen auf Gewinne.