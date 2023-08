Iberdrola: Analysten sehen Kursziel bei 12,65 EUR - Potential von +15,37%

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Die Aktie von Iberdrola hat in der vergangenen Handelswoche um +3,44% zugelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +1,01% verzeichnet. Der Markt ist daher momentan relativ optimistisch gestimmt.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Iberdrola liegt bei 12,65 EUR. Wenn sich diese Einschätzung bewahrheitet, hätte die Aktie noch ein Potenzial von +15,37%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung. Während vier Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und zwölf auf “Kaufen” setzen, raten fünfzehn zur Haltung und einer sieht den Verkauf als alternativlos an.

Zusammenfassend betrachtet sind damit immerhin noch über die Hälfte aller befragten Experten (50%) optimistisch eingestellt gegenüber der weiteren Entwicklung des Wertpapiers.

Ein Trend-Indikator namens “Guru-Rating” gibt ebenfalls Anlass zu positivem...