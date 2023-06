Iberdrola: Analysten sehen Kursziel bei 12,34 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Die Iberdrola-Aktie wird nach Ansicht von Experten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt rund +5,16% über dem aktuellen Niveau.

• Iberdrola: Am 16.06.2023 mit +1,25%

• Aktuelles Kursziel bei 12,34 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 3,56

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie um +1,25% zu und in den vergangenen fünf Tagen betrug das Wachstum insgesamt +1,65%. Die Stimmung am Markt scheint daher relativ optimistisch zu sein.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Iberdrola-Aktie beträgt derzeit 12,34 EUR. Wenn sich diese Prognose bewahrheitet, bietet die Aktie ein Potenzial von +5,16%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts des jüngsten positiven Trends.

Laut aktuellem Rating empfehlen vier Experten den Kauf der Aktie und zwölf weitere halten sie für...