Iberdrola: Analysten offenbaren Kursziele – Aktie unterbewertet?

Am gestrigen Handelstag zeigte sich Iberdrola an der Börse mit einem Rückgang von 0,28% eher verhalten. Die Kursentwicklung in den letzten fünf Tagen war ebenfalls unerfreulich und lag bei -2,31%. Dies deutet darauf hin, dass momentan Pessimismus herrscht.

Doch wie sehen die Meinungen der Bankanalysten aus? Im Durchschnitt wird ein mittelfristiges Kursziel von 12,65 EUR für die Aktie prognostiziert. Das bedeutet ein Potenzial von +19,73%, falls diese Einschätzung zutrifft.

Derzeit empfehlen vier Analysten einen Kauf der Aktie und weitere 13 bewerten sie als “Kauf”. Insgesamt gibt es 14 Experten mit einer neutralen Bewertung (“halten”), während lediglich ein Experte zur sofortigen Veräußerung rät.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,59. Somit überwiegt aktuell eine optimistische Haltung gegenüber der Iberdrola-Aktie (Anteil:...