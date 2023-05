Iberdrola: Aktuell unterbewertet - Kursziel bei 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Die Aktie von Iberdrola ist laut Analystenmeinung aktuell nicht richtig bewertet und bietet Investoren ein mittelfristiges Kurspotenzial von +3,99%. Das Kursziel liegt derzeit bei 12,24 EUR.

• Am 10.05.2023 mit -0,17%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,63

• Anteil optimistischer Analysten beträgt 53,12%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Iberdrola-Aktie eine negative Entwicklung von -0,17%, was sich auf eine vollständige Handelswoche summiert und den Markt pessimistisch stimmen lässt. Insgesamt sind jedoch fünf Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf sei und weitere fünf sehen sie als kaufenswert an. Die meisten Experten (15) haben jedoch eine neutrale Einschätzung (“halten”) abgegeben und nur einer empfiehlt einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil bei 3,63. Zusammenfassend kann gesagt...