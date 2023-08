Iberdrola: Aktuell unterbewertet - Kurspotenzial von +17,62%

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Die vergangene Handelswoche verlief für die Iberdrola-Aktie nicht positiv – sie verlor in diesem Zeitraum 3,67%. Gestern sank der Kurs um weitere 0,32%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Doch Bankanalysten sehen das anders und schätzen den wahren Wert der Aktie höher ein.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 12,65 EUR. Das bedeutet ein Potenzial von +17,62% im Vergleich zum aktuellen Kurswert. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung, da die jüngste Entwicklung darauf hinweist, dass die Aktie einen schwachen Trend aufweist.

Von insgesamt 32 Experten empfehlen aktuell vier den Kauf der Aktie und zwölf raten zum Kauf mit Optimismus aber ohne Euphorie. Der größte Teil (15) positioniert sich neutral (“halten”). Nur einer sieht die Iberdrola als Verkaufsempfehlung an.

Trotzdem bleibt zu...