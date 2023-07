Iberdrola: Aktienkurs weit unter dem wahren Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Aktuelle Bewertungen zeigen, dass die Iberdrola-Aktie vom Markt nicht richtig bewertet wird. Das wahre Kursziel liegt bei 12,44 EUR und somit etwa +12,02% höher als der aktuelle Wert.

• Am 10.07.2023 zeigte Iberdrola eine Abwärtsbewegung von -0,72%

• Guru-Rating für Iberdrola bleibt unverändert bei 3,56

• Das Aktienpotential beträgt +12,02%

In der letzten Woche hat die Aktie von Iberdrola in den vergangenen fünf Handelstagen einen Rückgang um -6,18% verzeichnet und gestern weitere Verluste mit einem Trend nach unten verzeichnet (-0,72%). Es scheint also so zu sein , dass derzeit am Markt eher negative Stimmung herrscht.

Die Bankanalysten sind sich jedoch einig darin, dass das mittelfristige Kursziel für die Iberdola-Aktie bei rund 12,44 EUR liegt – was einer potenziellen Kapitalrendite von rund +12.02% entspricht ....