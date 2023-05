Iberdrola: Aktie unterbewertet - Kursziel 12,34 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Laut Analysten ist die Iberdrola-Aktie derzeit nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel der Aktie liegt um +8,29% über dem aktuellen Wert.

• Iberdrola zeigt am 26.05.2023 eine positive Entwicklung von +0,09%

• Das aktuelle Kursziel für Iberdrola beträgt 12,34 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,62

Gestern legte die Iberdrola-Aktie an der Börse um +0,09% zu. Dies führt zu einem Gesamtrückgang von -1,94% in den letzten fünf Handelstagen und damit einer negativen Entwicklung in letzter Zeit.

Es scheint jedoch eindeutig zu sein, dass Analysten einen Aufwärtstrend sehen. Der Durchschnitt der Bankanalysten sieht ein mittelfristiges Kursziel von 12,34 EUR für die Aktie vorhergesagt werden kann. Sollten sie Recht behalten können Investoren mit einem möglichen Wachstumspotenzial von +8,29% rechnen.

Nur wenige Experten teilen diese...