Iberdrola Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral betrachtet werden. Der RSI für Iberdrola liegt bei 73,17, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 70,3 und deutet ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Die Gesamtbewertung basierend auf dem RSI ist somit "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Iberdrola mit 10.765 EUR derzeit um -5,98 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung als "Neutral" angesehen, da die Distanz zum GD200 bei -3,71 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz lässt sich feststellen, dass sich die Stimmung für Iberdrola in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein abnehmendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Iberdrola erhält dafür eine "Schlecht"-Bewertung. Alles in allem wird die Aktie auf dieser Ebene daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Iberdrola im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Weitergehende Studien zeigen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt sieben (0 Schlecht, 7 Gut). Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".