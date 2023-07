Iberdrola: Aktie hat Potenzial - Kursziel 12,44 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Die Iberdrola-Aktie wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 12,44 EUR und könnte damit ein Plus von +9,80% bringen.

• Iberdrola legte am 17.07.2023 um +0,13% zu

• Durchschnittliches Guru-Rating unverändert bei 3,56

• Positiver Trend der vergangenen Handelswoche mit +1,80%

Am Finanzmarkt konnte die Iberdrola-Aktie in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +1,80% verzeichnen. Am gestrigen Tag lag das Plus bei weiteren +0,13%. Die Stimmung der Analysten ist eindeutig positiv.

Das mittelfristige Kursziel für die Iberdrola-Aktie beträgt aktuell 12,44 EUR. Damit sehen Bankanalysten ein Potential von fast zehn Prozent für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Unter den Analysteneinschätzungen...