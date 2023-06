Iberdrola: Aktie hat Potenzial - Kursziel bei 12,34 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Die Analysten sind sich einig: Die Iberdrola-Aktie ist derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 12,34 EUR und somit satte +5,65% über dem aktuellen Kurs.

• Am 07.06.2023 bewegte sich die Aktie von Iberdrola um -0,04%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,56

• Von den befragten Analysten sehen rund die Hälfte weiterhin Kauf-Potenzial in der Aktie

Trotz des minimalen Rückgangs am vergangenen Handelstag verzeichnete Iberdrola in den letzten fünf Tagen einen Gesamtzuwachs von +1,48%. Eine positive Entwicklung also – und das trotz diverser Herausforderungen im Marktumfeld.

Doch wie sieht es mit den Prognosen aus? Insgesamt vier Analysten empfehlen aktuell sogar einen Kauf der Aktie. Weitere zwölf Experten stufen sie immerhin noch als “Kauf” ein. Lediglich einer meint gar, dass man Iberdrola schleunigst loswerden...