Iberdrola Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola SA":

Die aktuelle Kursentwicklung der Iberdrola-Aktie hat die Aufmerksamkeit von Analysten auf sich gezogen, die der Meinung sind, dass die Aktie nicht angemessen bewertet wird. Das wahre Kursziel der Aktie liegt nach ihrer Einschätzung um +9,45% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Entwicklungen

Am 18.01.2024 verzeichnete Iberdrola einen Kursrückgang von -1,62% an den Finanzmärkten. Dies führte dazu, dass sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf -3,51% summierten, was eine relativ pessimistische Marktstimmung widerspiegelt.

Aktuelle Kursziele

Derzeit liegt das Kursziel von Iberdrola bei 12,33 EUR, wie von Bankanalysten im Durchschnitt bewertet wird. Dies würde Investoren ein Potenzial von +9,45% eröffnen, wenn sich die Vorhersagen bewahrheiten. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten Kursrückgangs.

Analyse des Analysten-Sentiments

Das Analysten-Sentiment ist gemischt, wobei 4 Analysten die Aktie als starken Kauf ansehen, 14 Analysten sie als Kauf einstufen, 11 Experten neutral bleiben und 1 Experte sogar den Verkauf der Aktie empfiehlt. Insgesamt sind also noch +60,00% der Analysten optimistisch in Bezug auf die Iberdrola-Aktie.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Einschätzungen der Analysten ist das “Guru-Rating” ein bewährter Trend-Indikator, der ebenfalls eine positive Einschätzung der Aktie zeigt. Dieses Rating bleibt mit 3,67 unverändert, was weiterhin auf optimistische Perspektiven hindeutet.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Iberdrola-Aktie kontroverse Meinungen hervorruft, wobei einige Analysten optimistisch bleiben, während andere die aktuelle Kursentwicklung als Grund zur Sorge ansehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Iberdrola-Analyse von 20.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Iberdrola jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Iberdrola Aktie

Iberdrola: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...